Макрон призвал ЕС снова наладить диалог с Россией

Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Его процитировало Le Figaro.

Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд. По его мнению, в ближайшие недели европейским государствам необходимо найти способы и форматы для перезапуска полноценного диалога с Россией.

Макрон подчеркнул, что такие контакты должны вестись организованно, согласованно между странами ЕС и в условиях полной прозрачности. Он отметил, что восстановление диалога отвечает интересам как Франции, так и других европейских государств.

В июле Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые за три года провели телефонные переговоры. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, обострение между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам, договорившись поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговор носил содержательный характер. В свою очередь, источники в Елисейском дворце подтвердили СМИ, что Париж намерен продолжать диалог с Москвой.

