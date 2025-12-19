У экс-чиновника Ставрополья конфисковали активы почти на 3 млрд рублей

Суд взыскал у бывшего главы района Ставрополья имущество и авто на 2,9 млрд

Хамовнический районный суд Москвы взыскал в доход государства незаконно приобретенное имущество бывшего главы Предгорного района Ставропольского края на сумму 2,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что экс-чиновник в период с марта 2008 года по май 2013 года с помощью доверенных лиц организовал незаконное отчуждение земель, находившихся в муниципальной собственности.

По данным прокуратуры, по поручению бывшего главы района его знакомый представил в регистрирующий орган фиктивные технические проекты межевания и свидетельства о праве собственности на доли в земельном массиве СПК «Родник». Согласно этим документам, в границах муниципального земельного участка якобы были образованы участки из земель коллективно-долевой собственности общей площадью 56,1 га.

Впоследствии вид разрешенного использования земли изменили на индивидуальное жилищное строительство. По указанию экс-чиновника в 2020 году массив разделили на 518 участков, часть из которых была продана.

Также следствие установило, что за время муниципальной службы бывший глава района на неподтвержденные доходы, не отраженные в декларациях, организовал бизнес по сдаче в аренду объектов недвижимости общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Часть этого имущества была оформлена на его супругу и детей.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства объекты недвижимости и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие бывшему чиновнику, его семье и доверенным лицам, а также взыскать компенсацию стоимости земель, реализованных добросовестным приобретателям. Суд удовлетворил иск, а исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

