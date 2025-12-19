Житель Приморья вырастил более 160 кг марихуаны и попал на видео

Ирина Волк: житель Приморья вырастил у себя на участке 160 кг марихуаны

Сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию наркотиков у жителя одного из сел Кировского района Приморского края. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Свыше 160 килограммов марихуаны, более 9 килограммов гашишного масла и другие предметы, имеющие доказательственное значение, изъяли мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с полицейскими из Приморского края», — рассказала Волк.

Предварительно, подозреваемый заказывал почтой семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ. Он рассаживал у себя на участке растения, перерабатывал их в гашишное масло и готовил к дальнейшему сбыту.

Как отметила Волк, согласно предъявленному обвинению по статьям 228, 231 и 30 УК РФ, дальневосточному жителю грозит максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы.

До этого российский рэпер Obe1Kanobe (Никита Вартиков) получил 8 лет строгого режима за выращивание марихуаны. Он разбил небольшой огород в подмосковном Совхозе имени Ленина. Музыкант планировал продать выращенные растения, но в марте рэпера задержали и изъяли у него около килограмма наркотика.

Ранее в Магадане суд вынес приговор оккультисту за выращивание марихуаны.