Житель Камчатки получил крупный штраф за призывы к терроризму в интернете

ФСБ: жителя Камчатки оштрафовали на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму

Жителя села Мильково Камчатского края признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности, которые он распространял через интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что мужчину осудили по части 2 статьи 205.2 УК России — за публичные призывы к терроризму с использованием сети интернет. По данным спецслужбы, преступление выявили и расследовали сотрудники регионального управления ФСБ.

Следствие установило, что 47-летний безработный житель села неоднократно публиковал в иностранном мессенджере Telegram сообщения с призывами к расправе над общественным деятелем и представителями органов государственной власти.

Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, а также запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в интернете.

На прошлой неделе Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Орловской области, признав его виновным в публикациях, содержавших призывы к переходу российских военных на сторону противника, а также в размещении видеороликов с пропагандой и оправданием терроризма.

Ранее в Хакасии мужчину осудили за финансирование террористической организации.