На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Камчатки получил крупный штраф за призывы к терроризму в интернете

ФСБ: жителя Камчатки оштрафовали на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Жителя села Мильково Камчатского края признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности, которые он распространял через интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что мужчину осудили по части 2 статьи 205.2 УК России — за публичные призывы к терроризму с использованием сети интернет. По данным спецслужбы, преступление выявили и расследовали сотрудники регионального управления ФСБ.

Следствие установило, что 47-летний безработный житель села неоднократно публиковал в иностранном мессенджере Telegram сообщения с призывами к расправе над общественным деятелем и представителями органов государственной власти.

Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, а также запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в интернете.

На прошлой неделе Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Орловской области, признав его виновным в публикациях, содержавших призывы к переходу российских военных на сторону противника, а также в размещении видеороликов с пропагандой и оправданием терроризма.

Ранее в Хакасии мужчину осудили за финансирование террористической организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами