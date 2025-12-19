Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине

Евросоюз продолжит прорабатывать решения, которые позволят использовать замороженные российские активы в интересах Украины. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Работа продолжится над другими методами для того, чтобы иметь возможность использовать эти российские активы», — сказал французский лидер.

На саммите ЕС в Брюсселе было принято решение передать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, эти деньги будут использованы для покрытия неотложных финансовых потребностей страны в 2026-2027 годы. Он отметил, что Украина должна будет вернуть кредит после окончания военного конфликта при условии, что Россия выплатит материальный ущерб. Кошта подчеркнул, что ЕС оставляет за собой право конфисковать средства РФ для погашения задолженности Киева.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации российских активов. Он подчеркнул, что правительство РФ уже прорабатывает ответные меры на этот случай. По его словам, они коснутся как физических, так и юридических лиц.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.