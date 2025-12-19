На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине

Макрон: ЕС продолжит работу над методами использования замороженных активов РФ
true
true
true
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Евросоюз продолжит прорабатывать решения, которые позволят использовать замороженные российские активы в интересах Украины. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Работа продолжится над другими методами для того, чтобы иметь возможность использовать эти российские активы», — сказал французский лидер.

На саммите ЕС в Брюсселе было принято решение передать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, эти деньги будут использованы для покрытия неотложных финансовых потребностей страны в 2026-2027 годы. Он отметил, что Украина должна будет вернуть кредит после окончания военного конфликта при условии, что Россия выплатит материальный ущерб. Кошта подчеркнул, что ЕС оставляет за собой право конфисковать средства РФ для погашения задолженности Киева.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации российских активов. Он подчеркнул, что правительство РФ уже прорабатывает ответные меры на этот случай. По его словам, они коснутся как физических, так и юридических лиц.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами