Психолог назвала четыре уловки мошенников, на которые попадаются умные люди

Мошенники используют четыре уловки, на которые попадаются даже умные и образованные люди. Это эффект нуля, искусственный дефицит времени, эвристика авторитета и эффект гиперболического убывания, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике «прошивки» – когнитивные искажения и эмоциональные реакции, которые в обычных условиях экономят нам время и силы, но в руках злоумышленника становятся ахиллесовой пятой», – объяснила специалист.

Одно из таких когнитивных искажений – эффект нуля (или иллюзия невозвратных затрат). Он заставляет человека, уже вложившего время, деньги или эмоции в диалог с мошенником, продолжать идти по этому пути, чтобы «отработать» первоначальные вложения.

«Спешка и искусственный дефицит – еще мощнейшее оружие. Мозг, столкнувшийся с ограничением по времени («счет заблокируют через 10 минут»), переключается из режима аналитического мышления в режим инстинктивного реагирования («бей или беги»), отключая критический анализ. Третий метод – эвристика авторитета: мы склонны безоговорочно доверять тем, кто обладает символами статуса: голосом «из банка», униформой, знанием наших паспортных данных», – рассказала психолог.

Также активно используется эффект гиперболического убывания, когда немедленная небольшая выгода (возможность быстро получить деньги) кажется ценнее, чем отложенный, но гораздо больший риск (потеря всех сбережений).

«Почему же в момент стресса критическое мышление отключается? Это вопрос физиологии. Звонок «из банка» с сообщением о взломе счета – это острый социальный стресс. Миндалевидное тело, наш «детектор угроз», запускает каскад гормональных реакций. Кора головного мозга, отвечающая за логику, анализ и самоконтроль, буквально «затеняется» более древними структурами, требующими немедленного действия. Мысли сужаются до задачи «спасения», а голос, звучащий авторитетно и предлагающий четкий план («срочно назовите код из смс»), становится спасательным кругом», – объяснила психолог.

Противостоять этому можно только осознанным созданием «буфера». Самое главное правило: взять паузу. Ни одно официальное учреждение не требует действий в режиме 60 секунд. Фраза «Я перезвоню в банк по официальному номеру с сайта» – это не подозрительность, а нормальная практика. Это разрывает сценарий мошенника и возвращает контроль префронтальной коре, позволяя включить анализ.

Ранее россиян предупредили о заразности простатита.