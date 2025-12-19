Названы плюсы и минусы запрета обычным россиянам покупать криптовалюту

Запрет для обычных россиян покупать криптовалюту может привести к росту черного рынка крипты, а также переходу населения на зарубежные площадки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

В ЦБ 11 декабря предложили ограничить обычных россиян в праве покупать криптовалюту.

«Минусы предложения заключаются в том, что фактически это — запрет на крипту для большинства пользователей (неквалов со средними и малыми суммами), а любой запрет при высоком спросе порождает черный или серый рынок. Также, как следствие, основная масса держателей крипты окончательно уйдут на зарубежные сервисы, и вся инфраструктура для крипты будет совершенствоваться и оттачиваться вне России, в том числе усилиями самих россиян», — отметил Селезнев.

Он перечислил связанные с этим риски: рост нелегальной активности, серого оборота, сокрытие доходов от деятельности в крипте, отток инвестиций и мозгов в другие страны, потеря имиджа передовой финтех-державы и закрепление отставание от других стран, которые не ограничивают так жестко развитие технологий.

По словам Селезнева, плюсы предложения заключаются в том, что это может сработать как защита для неопытных пользователей от убытков, связанных с инвестированием в крипту, сохранение устойчивости банковской системы (крипта — альтернатива регулируемым банковским продуктам, и ее распространение может быть заторможено), вероятность появления зрелой инфраструктуры в России (законы по поводу крипты, правила, инструменты, системы хранения и обработки данных).

