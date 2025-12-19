В Федеральном центре мозга сомневаются, что Neuralink поможет раскрыть секреты работы мозга

Neuralink Илона Маска не поможет раскрыть секреты работы человеческого мозга, об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

«В чем состоит здесь отличие Neuralink? Электродов больше, они тоньше, и передающие системы, которые общаются с компьютером, — более миниатюризированы. Ну и достаточно элегантный способ имплантации, напоминающий швейную машинку. Но при этом чего-то такого прорывного, нового в этом проекте нет. Например, ученые проекта пока не решили проблему отторжения электродов», — отметил Белоусов.

По его словам, большая часть электродов выключится уже в течение нескольких месяцев. Но для считывающих электродов критично, чтобы они долго не отторгались, потому что сигналы очень слабые.

«А вот есть, например, стимулирующий электрод. С ним то же самое происходит — он зарастает глиальной капсулой, — но мы можем увеличить в нем ток, и он будет все равно пробивать эту капсулу. А вот для считывающих принципиально делать мягкие электроды. Весь мир к этому идет, и мы тоже над этим работаем. Мы пытаемся делать мягкую электронику, у которой механические свойства идентичны мозгу. Эта электроника будет гораздо более биосовместимой», — считает специалист.

Однако на вопрос о том, даст ли проект Neuralink ответ на вопрос, как работает мозг, Белоусов кратко ответил: «Конечно, нет».

