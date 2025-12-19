проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

В Федеральном центре мозга сомневаются, что Neuralink поможет раскрыть секреты работы мозга

Глава центра мозга ФМБА Белоусов: Neuralink не ответит на вопрос о работе мозга

true
true
true
close
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Neuralink Илона Маска не поможет раскрыть секреты работы человеческого мозга, об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

«В чем состоит здесь отличие Neuralink? Электродов больше, они тоньше, и передающие системы, которые общаются с компьютером, — более миниатюризированы. Ну и достаточно элегантный способ имплантации, напоминающий швейную машинку. Но при этом чего-то такого прорывного, нового в этом проекте нет. Например, ученые проекта пока не решили проблему отторжения электродов», — отметил Белоусов.

По его словам, большая часть электродов выключится уже в течение нескольких месяцев. Но для считывающих электродов критично, чтобы они долго не отторгались, потому что сигналы очень слабые.

«А вот есть, например, стимулирующий электрод. С ним то же самое происходит — он зарастает глиальной капсулой, — но мы можем увеличить в нем ток, и он будет все равно пробивать эту капсулу. А вот для считывающих принципиально делать мягкие электроды. Весь мир к этому идет, и мы тоже над этим работаем. Мы пытаемся делать мягкую электронику, у которой механические свойства идентичны мозгу. Эта электроника будет гораздо более биосовместимой», — считает специалист.

Однако на вопрос о том, даст ли проект Neuralink ответ на вопрос, как работает мозг, Белоусов кратко ответил: «Конечно, нет».

Ранее в России создали прибор для более точного прогноза землетрясений и извержений вулканов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами