Премьер Бельгии оценил отказ ЕС от конфискации активов России в пользу Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал отказ от изъятия замороженных в Европе активов России победой международного права. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕС удалось избежать прецедента, который подорвал бы правовую определенность во всем мире.

«Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением», — подчеркнул политик.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была. Тем не менее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС «оставляет за собой право использовать активы России».

