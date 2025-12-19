На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, какие продукты не стоит брать по акции перед Новым годом

Эксперт Кузнецова: не стоит покупать рыбу и морепродукты, если скидка более 30%
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Перед праздниками магазины часто предлагают скидки на продукты, но не все выгодные покупки безопасны, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Из акционных продуктов можно смело брать: сухие и консервированные товары (крупы, макароны, тушенка, рыба в жестяных банках) — если срок годности в порядке и упаковка не повреждена; замороженные овощи и ягоды — при условии, что они не размораживались (проверьте, нет ли льда внутри пакета); сыры и колбасы в вакуумной упаковке, если срок годности позволяет хранить их еще несколько дней; вино и шампанское — акции часто связаны с большими партиями, а не с качеством.

«Отказаться стоит от охлажденной рыбы и морепродуктов, если скидка более 30%. Возможно, продукт уже на грани срока годности. В готовых салатах и нарезках по акции высок риск порчи и бактериального обсеменения. Кроме этого, молочные продукты (творог, сметана, йогурты) не стоит брать, если срок годности заканчивается через 1–2 дня. Еще одна категория — кондитерские изделия с кремом, при неправильном хранении они могут вызвать отравление», — предупредила Кузнецова.

Эксперт также рассказала, на что еще обратить внимание, выбирая продукты по акции.

  1. Дата изготовления и срок годности. Если продукт почти просрочен, его нужно употребить сразу, но лучше избегать потребления таких продуктов детьми, беременными женщинами или людьми с проблемами ЖКТ.
  2. Целостность упаковки — вмятины, вздутие, подтеки говорят о нарушении условий хранения, и даже если сроки годности продукта позволяют, то лучше отказаться от употребления.
  3. Запах и внешний вид. Если товар выглядит подозрительно, лучше отказаться от покупки.

Ранее были названы самые популярные рецепты салата оливье у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами