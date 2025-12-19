Россиян предупредили, какие продукты не стоит брать по акции перед Новым годом

Перед праздниками магазины часто предлагают скидки на продукты, но не все выгодные покупки безопасны, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Из акционных продуктов можно смело брать: сухие и консервированные товары (крупы, макароны, тушенка, рыба в жестяных банках) — если срок годности в порядке и упаковка не повреждена; замороженные овощи и ягоды — при условии, что они не размораживались (проверьте, нет ли льда внутри пакета); сыры и колбасы в вакуумной упаковке, если срок годности позволяет хранить их еще несколько дней; вино и шампанское — акции часто связаны с большими партиями, а не с качеством.

«Отказаться стоит от охлажденной рыбы и морепродуктов, если скидка более 30%. Возможно, продукт уже на грани срока годности. В готовых салатах и нарезках по акции высок риск порчи и бактериального обсеменения. Кроме этого, молочные продукты (творог, сметана, йогурты) не стоит брать, если срок годности заканчивается через 1–2 дня. Еще одна категория — кондитерские изделия с кремом, при неправильном хранении они могут вызвать отравление», — предупредила Кузнецова.

Эксперт также рассказала, на что еще обратить внимание, выбирая продукты по акции.

Дата изготовления и срок годности. Если продукт почти просрочен, его нужно употребить сразу, но лучше избегать потребления таких продуктов детьми, беременными женщинами или людьми с проблемами ЖКТ. Целостность упаковки — вмятины, вздутие, подтеки говорят о нарушении условий хранения, и даже если сроки годности продукта позволяют, то лучше отказаться от употребления. Запах и внешний вид. Если товар выглядит подозрительно, лучше отказаться от покупки.

