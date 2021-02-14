Путин: Россия хочет развивать отношения с Японией в рамках Конституции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но в рамках Конституции.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону РФ», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга вновь заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года.