Кремль обнародует выдержки из встречи Путина со СМИ, в том числе по Донбассу

Кремль в пятницу, 12 февраля, обнародует небольшие фрагменты из закрытой встречи президента России Владимира Путина с главными редакторами ведущих российских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам. Далеко не всем <...>И специально для вас мы включим слова Путина по Донбассу», — уточнил он.

По его словам, информация будет представлена вечером в пятницу, чтобы телеканалы смогли использовать материал.