Республиканцы лидируют после подсчета более 90% голосов на выборах в сенат в Джорджии
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В штате Джорджия избирательные участки подсчитали уже 91% бюллетеней в рамках второго тура сенатских выборов. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно представленным результатам, член Республиканской партии Келли Леффлер получает 51,1% поддержки избирателей, а ее противник демократ Рафаэль Уорнок набирает 48,9% голосов.
При этом 51,5% бюллетеней лидирует республиканец Дэвид Пердью. Его соперник представитель Демократической партии Джон Оссофф набирает 48,5% поддержки избирателей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Байден пообещал американцам по $2 тыс. в случае контроля демократами сената
— Трамп заменил федерального прокурора в Джорджии, где решается судьба Сената США
— Трамп предупредил, что его сторонники не допустят «кражу победы на выборах»