Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта

Сырский: ВС РФ продвигаются по всей линии фронта
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия продвигается по всей линии фронта. С таким признанием в интервью телеканалу Sky News выступил главком ВСУ Александр Сырский.

«На данном этапе российская армия пытается продвигаться практически по всей линии фронта», — подчеркнул он.

По данным главкома ВСУ, Россия ежедневно запускает от 4000 до 5000 односторонних ударных беспилотников по украинским позициям вдоль линии фронта, а также от 1500 до 2000 беспилотников, сбрасывающих бомбы.

Sky News также сообщал, что украинские военные готовятся к ведению боевых действий в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов.

На вопрос Sky News о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент Трамп прекратит поддержку, главком ВСУ Александр Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.

СВО: последние новости
