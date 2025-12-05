Визит Путина в Индию завершился

Президент России Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер сел на борт президентского Ил-96 специального летного отряда «Россия», который ожидал его на авиабазе индийских ВВС Палам.

Путин прибыл в Индию 4 декабря. На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Политики обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.

По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, Владимир Путин и президент Индии Дроупади Мурму провели переговоры за закрытыми дверями продолжительностью около 30 минут. После этого лидеры приняли участие в церемонии представления делегаций.

Ранее Путин рассказал об изменениях в Индии за последние десятилетия.