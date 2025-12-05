Сырский заявил о новой «стратегической операции» Украины

Украинская армия проводит «стратегическую оборонительную операцию» для того, чтобы сдержать Россию. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Украинская армия проводит стратегическую оборонительную операцию, целью которой является сдерживание продвижения противника, недопущение его глубокого прорыва, нанесение ему максимальных потерь и осуществление контрнаступательных действий на тех направлениях, где мы видим уязвимость противника», — сказал он.

По словам Сырского, «наша стратегия — максимально измотать русскую армию».

Sky News также сообщал, что украинские военные готовятся к ведению боевых действий в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов.

На вопрос Sky News о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент Трамп прекратит поддержку, главком ВСУ Александр Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.