Ушаков рассчитывает, что Кушнер будет составлять план по Украине

Ушаков ожидает, что именно Кушнер будет писать формулировки плана по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассчитывает, что именно зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в основном будет писать формулировки потенциального плана урегулирования по Украине. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водит будет во многом господин Кушнер», — подчеркнул он.

Переговоры России и США состоялись в Кремле 2 декабря. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отменили встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за «неподходящего времени», писала газета Miami Herald.

Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.