В Абакане пенсионерка-инвестор пять раз перевела деньги мошенникам

В Хакасии мошенники пять раз выманили деньги у пенсионерки

В Абакане возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого в пятый раз стала 72-летняя пенсионерка, в общей сложности женщина отдала аферистам более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Республике Хакасия.

По данным полиции, пенсионерке позвонил неизвестный в мессенджере и предложил выгодно инвестировать в драгоценные металлы и валюту. После ее согласия злоумышленник прислал ссылку для скачивания мобильного приложения. В итоге женщина перевела на счета мошенников 164 тысячи рублей накоплений.

Жительница Абакана обратилась в правоохранительные органы, выяснилось, что мошенники выманили у нее деньги уже в пятый раз по такой же схеме с «инвестициями». В общей сложности потерпевшая лишилась более 790 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого директор компании из Уфы отдал аферистам более 15 миллионов рублей. Мужчина решил заработать на одной из онлайн-площадок, посвященных трейдингу. За время общение с «брокером» он оформил два кредита и вложил все личные накопления.

Ранее пенсионерка вернула квартиру по «схеме Долиной» и не отдала обманутым жильцам деньги.