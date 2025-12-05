На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали «кошмаром антимонополии» покупку Warner Bros. сервисом Netfliх

Francis Mascarenhas/Reuters

Новости о приобретении компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix выглядят как «ночной кошмар антимонополии». Об этом на своей странице в соцсети X написала сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

По ее словам, это решение приведет к повышению цен и ограничению в выборе контента.

«Объединение Netflix и Warner Bros. создаст одного огромного медиагиганта, контролирующего почти половину рынка потокового вещания», — добавила Уоррен.

Она добавила, что сделка может повлиять на способ просмотра контента, а также поставить под угрозу американских работников.

До этого сообщалось, что сделка составит $82,7 млрд. В компании уточнили, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

В июне Netflix сообщила о сотрудничестве с NASA. В компании уточнили, что с лета 2025 года начнут транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и захватывающие дух виды Земли с Международной космической станции.

Ранее Маск призвал бойкотировать Netflix.

