Экс-президент ФИФА раскритиковал организацию за решение по Роналду

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер раскритиковал решение организации дисквалифицировать игрока сборной Португалии Криштиану Роналду на три игры, две из которых — условно, за удаление в матче против Ирландии, передает The Telegraph.

«Это принцип, с которым нельзя соглашаться. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться судом. Нельзя принимать решения на основании указа президента ФИФА», — сказал Блаттер.

Благодаря этому решению Роналду сможет сыграть в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее Роналду сделал дорогой подарок футболистам сборной Португалии.