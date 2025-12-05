На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-президент ФИФА раскритиковал организацию за решение по Роналду

Блаттер раскритиковал ФИФА за решение смягчить наказание для Роналду
Pedro Nunes/Reuters

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер раскритиковал решение организации дисквалифицировать игрока сборной Португалии Криштиану Роналду на три игры, две из которых — условно, за удаление в матче против Ирландии, передает The Telegraph.

«Это принцип, с которым нельзя соглашаться. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться судом. Нельзя принимать решения на основании указа президента ФИФА», — сказал Блаттер.

Благодаря этому решению Роналду сможет сыграть в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее Роналду сделал дорогой подарок футболистам сборной Португалии.

