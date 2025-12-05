На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Архитектор предложил построить в Москве 72-этажную башню в виде двуглавого орла

Архитектор Занд предложил построить в Москве здание в виде двуглавого орла
Виталий Аньков/РИА Новости

В России предложили построить 72-этажную башню в форме двуглавого орла, которая станет многофункциональным культурным и технологическим центром. Об этом NEWS.ru заявил архитектор Александр Сефре Занд.

По замыслу автора, здание будет символизировать связь между культурой, архитектурой и цифровыми технологиями, а также послужит платформой для взаимодействия России со странами Ближнего Востока. Проект планируется представить на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

«Это будет своеобразный центр соединения культуры, архитектуры, компьютерных технологий — таким хабом, который поможет взаимодействию всех этих сфер», — пояснил Занд.

20 ноября сообщалось, что в России хотят дополнить официальное описание государственного герба. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В федеральном законе, принятом в 2000 году, не было закреплено изображение крестов над коронами и державой герба. Изображение государственной эмблемы без крестов не раз вызывало возмущение общественности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кирилл Дмитриев показывал Стиву Уиткоффу Москву в куртке с гербом России и автографом Путина.

