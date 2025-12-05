Во Франции у министра-делегата из квартиры украли драгоценности на €10 тысяч

В Париже неизвестные ограбили квартиру министра-делегата Матье Лефевра, ответственного за экологический переход. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, ограбление произошло вечером, когда чиновник и его девушка не были дома. Воры для открытия двери, предположительно, использовали запасной ключ, оставленный парой в почтовом ящике. По данным источника, об этом свидетельствует его пропажа после инцидента и отсутствие следов вскрытия.

Из материала следует, что грабители украли драгоценности на сумму около €10 тысяч. При этом какие-либо «чувствительные документы» были нетронуты.

1 декабря в Париже обокрали дом бывшего президента страны Франсуа Олланда. По данным столичной прокуратуры, двое уроженцев Алжира проникли в дом экс-главы государства и его гражданской супруги Жюли Гайе. Они похитили в том числе принадлежавшие экс-президенту часы. Спустя неделю полиция арестовала воров, изъяла у них похищенные вещи и вернула их Олланду.

