ЦБ ответил на вопрос о создании мобильного приложения для цифрового рубля

ЦБ: создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не планируется
true
true
true
close
Shutterstock

Создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не предусматривается и тому есть ряд причин, сообщил Центробанк в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о вероятности создания мобильного приложения для цифрового рубля.

Регулятор отметил, что хочет сохранить для россиян уже имеющийся пользовательский опыт, когда цифровой рубль встраивается в банковские приложения граждан, которыми все пользуются.

По мнению Центробанка, используя уже привычные приложения, люди быстрее смогут оценить преимущества новой формы национальной валюты и сделать ее инструментом для платежей и переводов.

Кроме того, регулятор уверен, что использование существующих каналов экономит ресурсы всех участников процесса.

19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в России не планируется массового перехода населения на цифровой рубль, потому что хранить средства на таких счетах будет менее выгодно, чем на традиционных банковских вкладах.

По его словам, на цифровые рубли не предполагается каких-либо начислений. Кроме того, на потребительском уровне преимущество цифрового рубля, считает эксперт.

При этом он допустил, что россияне захотят протестировать новую технологию и могут открыть цифровые кошельки только из любопытства, но хранить значительные суммы в цифровых рублях вряд ли будут, добавил он.

30 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль предоставит возможность отслеживать целевое использование бюджетных средств в реальном времени. Она отметила, что регулятор уже начал пилотирование цифрового рубля в сфере капитального строительства. Новая технология позволит контролировать направление средств именно на закупку оборудования или строительные работы.

Ранее в Госдуме заявили, что цифровой рубль получит тройную защиту от мошенников.

