Ревнивец зарубил соперника топором в Кировской области

В Кировской области 36-летний мужчина приревновал супругу и зарубил 41-летнего соперника топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 1 декабря в доме на улице Энергетиков города Советска. По версии следствия, житель деревни Кокорево приревновал к другому мужчине свою супругу, находясь при этом у соперника дома. Ревнивец нанес потерпевшему множественные удары топором и ножом в область шеи — мужчина не выжил. После этого злоумышленник скрылся, попытавшись скрыть орудия и следы содеянного.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Ранее неоднократно судимого подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Следствие намерено просить о заключении фигуранта под стражу, расследование продолжается.

Ранее россиянин ударил топором мотоциклиста за заправку без очереди и попал на видео.