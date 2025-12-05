На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС предупредили о последствиях противоправных действий с активами России

Постпредство предупредило о последствиях противоправных действий с активами РФ
Reuters

Противоправные действия Евросоюза (ЕС) с государственными активами России будут иметь долгосрочные последствия для европейской экономики. Об этом сообщило постпредство РФ при ЕС в Telegram-канале.

«Настойчиво подталкивая страны ЕС к хищению иностранных государственных активов, чему не следует следовать, европейская бюрократия стремится продолжать финансирование коррумпированного киевского режима, затягивать вооруженный конфликт на Украине и препятствовать мирному процессу», — говорится в заявлении.

Как уточнили в диппредставительстве, инициатива Европейской комиссии (ЕК), фактически направленная на конфискацию суверенных активов РФ, не только грубо нарушает основополагающие принципы международного права, но и противоречит собственным правовым нормам ЕС.

«В данном контексте можно вспомнить поговорку «дуракам закон не писан», — сказано в сообщении.

При этом в диппредставительстве напомнили, что любые противоправные действия с российскими госактивами будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики и повлекут жесткие ответные меры со стороны России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 декабря обсудят с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации российских средств в пользу Украины. Бельгийская сторона, как и несколько других членов ЕС, неоднократно выступала против такого плана. Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что России не вернут ее активы, и объяснил почему.

Ранее Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов.

