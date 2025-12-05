Президент Индии угостила Путина вегетарианским ужином

Президента России Владимира Путина во время государственного приема в Индии угостили вегетарианским ужином, состоящим из традиционных индийских блюд. Об этом сообщает кремлевский пул.

В меню вошли легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута, запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом, а также миндальная халва и мороженое с шафраном.

4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин привел индийскую поговорку, чтобы описать дух отношений РФ и Индии.