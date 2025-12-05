На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков раскрыл неизвестные нюансы переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера

Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Telegram-канале раскрыл неизвестные нюансы переговоров российского лидера Владимира Путина, спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

По его словам, атмосфера в ходе встречи была «конструктивно-дружеская».

»Путин хорошо знает Уиткоффа, с ним встречался уже шесть раз. Такой у них разговор действительно дружеский. Они понимают друг друга уже с полуслова», — заявил Ушаков.

Он добавил, что подключение к переговорному процессу нового человека (Кушнера — прим. ред.) оказалось «весьма кстати», потому что к обаянию и дружелюбности спецпосланника добавился «элемент системности».

Помощник президента выразил мнение, что при составлении и верстке бумаг по урегулированию на Украине «ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер».

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.

