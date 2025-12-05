Украина намерена вернуть себе весь Красноармейск (украинское название – Покровск). Об этом телеканалу Sky News заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Украинские войска по-прежнему контролируют северную часть города-крепости Покровск на Донбассе и продолжат бои, чтобы вернуть себе остальную его часть», — сообщает телеканал со ссылкой на Сырского.

По данным главкома ВСУ, Россия ежедневно запускает от 4000 до 5000 односторонних ударных беспилотников по украинским позициям вдоль линии фронта, а также от 1500 до 2000 беспилотников, сбрасывающих бомбы.

Sky News также сообщал, что украинские военные готовятся к ведению боевых действий в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов.

На вопрос Sky News о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент Трамп прекратит поддержку, главком ВСУ Александр Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой».

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путину также доложили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по взятию под контроль города Гуляйполе.

