Белый дом ожидает роста производительности труда за счет искусственного интеллекта

Белый дом предсказал рост производительности труда за счет ИИ на 4% в 2026 году
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Благодаря развитию искусственного интеллекта американская экономика может добиться роста производительности труда на 4% в 2025 году. Об этом заявил Fox Business глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Сотрудники смогут выполнять объем работы, необходимый компании, без потребности в массовом наборе новых кадров»», — отметил он.

За последние два десятилетия рост производительности труда в США в год составил примерно на 1,5%.

В начале ноября министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что в Европейском союзе третий год подряд падает промышленное производство, а разрыв в производительности труда с США увеличивается. По словам Райхе, разрыв в производительности труда между ЕС и США увеличился с 15 до 30% за последние два десятилетия.

Европа должна занять твердую позицию в глобальной конкуренции, отметила министр, и не позволить себе быть раздавленной между двумя мощными полюсами.

Ранее россиянам посоветовали не работать во время больничного.

