G7 и Евросоюз обсуждают полный запрет морских перевозок нефти России

Страны Евросоюза и «Большой семерки» обсуждают возможность замены «потолка» цен на российскую нефть на полный запрет на доступ России к морским перевозкам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

«Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном в Индию и Китай, используя западные судоходные компании. Запрет положит конец этой торговле», — говорится в материале.

Как уточняет агентство, полный запрет на морские перевозки российской нефти может быть включен в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Общее количество морских судов, против которых были введены ограничения, достигло 557.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний.

Ранее Путин заявил о ритмичных поставках нефти в Индию.