На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

G7 и Евросоюз обсуждают полный запрет морских перевозок нефти России

Reuters: ЕС и G7 обсуждают запрет морских перевозок российской нефти
true
true
true
close
Brendan McDermid/Reuters

Страны Евросоюза и «Большой семерки» обсуждают возможность замены «потолка» цен на российскую нефть на полный запрет на доступ России к морским перевозкам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

«Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном в Индию и Китай, используя западные судоходные компании. Запрет положит конец этой торговле», — говорится в материале.

Как уточняет агентство, полный запрет на морские перевозки российской нефти может быть включен в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Общее количество морских судов, против которых были введены ограничения, достигло 557.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний.

Ранее Путин заявил о ритмичных поставках нефти в Индию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами