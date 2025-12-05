На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп надеется, что решение конфликта на Украине «на подходе»

Трамп выразил надежду, что мир на Украине уже на подходе
Kent Nishimura/Reuters

США надеются на то, что мир на Украине уже «на подходе». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется на быстрый темп переговорного процесса по Украине.

По его словам, российская сторона заинтересована в серьезной работе на базе предложений команды президента США Дональда Трампа. Речь идет о проекте мирного плана.

Он добавил, что если Россия не сможет достичь своих целей мирными средствами, то боевые действия продолжатся.

До этого президент Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Ушаков заявил, что Европа постоянно выдвигает неприемлемые для РФ требования по Украине.

