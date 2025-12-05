На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ижевске пенсионер избил водителя лопатой после ДТП

В Удмуртии пенсионеру грозит семь лет колонии за нападение на мужчину с лопатой
Виталий Аньков/РИА Новости

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, пенсионер подозревается в нападении с саперной лопатой на участника дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает УМВД по республике Удмуртия.

Инцидент произошел на улице Горького в Ижевске. По версии следствия, став одним из участников аварии, 69-летний мужчина вышел из своего автомобиля, достал из багажника саперную лопату и избил ею другого водителя, а затем нанес несколько ударов по кузову его машины.

В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Бурятии юноши избили пенсионера ради кражи телефона и денег. Пострадавший обратился за помощью в кафе, сотрудник которого сообщил о случившемся в полицию. Правоохранительные органы по горячим следам задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 18 лет. Юноши ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление

.

Ранее пьяный житель Вольска избил знакомого стулом до комы и не смог объяснить, зачем.

