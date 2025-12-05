На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти японского города подали в суд на мужчину, который оскорблял их 5 лет

Власти города в Японии требуют с жителя $25 тыс. за оскорбления
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Власти японского города подали в суд на мужчину, который оскорблял их пять лет, пишет Sora News.

История началась еще в 2020 году, когда одинокий мужчина старше 60 лет обратился в мэрию города Михама с вопросом, который, как выяснилось, не входил в сферу полномочий администрации. Сотрудники корректно объяснили заявителю, что помочь в этом вопросе они не могут.

Что именно мужчина хотел получить, до сих пор не установлено. Судя по разрозненным отчетам, он добивался муниципальных субсидий на повышение сейсмоустойчивости принадлежащих ему строений. Однако дома не имели статуса культурного наследия — одно из ключевых требований к грантам. Как результат, город не имел права выделять деньги.

В последующие годы он буквально терроризировал городскую администрацию телефонными звонками, визитами и письмами. Его поведение включало постоянные оскорбления сотрудников — от грубых выражений до унизительных замечаний вроде, а также нелепые требования поговорить исключительно с женщиной, а не с мужчиной.

В некоторых случаях он мог занимать работника мэрии почти на час, без остановки ругаясь, споря и выкрикивая претензии. За семь месяцев — с апреля по ноябрь текущего года — он совершил и отправил более 800 звонков и писем практически во все отделы администрации. Для небольшого города это стало существенной нагрузкой и реальной угрозой психологическому благополучию персонала.

Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, власти Михамы попытались найти законные методы воздействия. Осознав, что действующие механизмы бессильны, uородская ассамблея единогласно приняла новую резолюцию, позволяющую мэрии подавать в суд на граждан за чрезмерные жалобы, если они мешают нормальной работе муниципалитета.

В итоге город требует с японца $25 тысяч — сумма рассчитана как эквивалент зарплат сотрудников, потраченных впустую на общение с агрессивным заявителем.

Ранее учитель в Японии просверлил отверстие в раздевалке для девочек и снимал их на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами