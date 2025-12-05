Власти японского города подали в суд на мужчину, который оскорблял их 5 лет

Власти японского города подали в суд на мужчину, который оскорблял их пять лет, пишет Sora News.

История началась еще в 2020 году, когда одинокий мужчина старше 60 лет обратился в мэрию города Михама с вопросом, который, как выяснилось, не входил в сферу полномочий администрации. Сотрудники корректно объяснили заявителю, что помочь в этом вопросе они не могут.

Что именно мужчина хотел получить, до сих пор не установлено. Судя по разрозненным отчетам, он добивался муниципальных субсидий на повышение сейсмоустойчивости принадлежащих ему строений. Однако дома не имели статуса культурного наследия — одно из ключевых требований к грантам. Как результат, город не имел права выделять деньги.

В последующие годы он буквально терроризировал городскую администрацию телефонными звонками, визитами и письмами. Его поведение включало постоянные оскорбления сотрудников — от грубых выражений до унизительных замечаний вроде, а также нелепые требования поговорить исключительно с женщиной, а не с мужчиной.

В некоторых случаях он мог занимать работника мэрии почти на час, без остановки ругаясь, споря и выкрикивая претензии. За семь месяцев — с апреля по ноябрь текущего года — он совершил и отправил более 800 звонков и писем практически во все отделы администрации. Для небольшого города это стало существенной нагрузкой и реальной угрозой психологическому благополучию персонала.

Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, власти Михамы попытались найти законные методы воздействия. Осознав, что действующие механизмы бессильны, uородская ассамблея единогласно приняла новую резолюцию, позволяющую мэрии подавать в суд на граждан за чрезмерные жалобы, если они мешают нормальной работе муниципалитета.

В итоге город требует с японца $25 тысяч — сумма рассчитана как эквивалент зарплат сотрудников, потраченных впустую на общение с агрессивным заявителем.

Ранее учитель в Японии просверлил отверстие в раздевалке для девочек и снимал их на камеру.