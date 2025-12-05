На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил возможность вручения ему Премии мира ФИФА

Трамп заявил, что он хочет спасать жизни, а не получать награды
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на спасении жизней, а не получении наград. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 в Кеннеди-центре в Вашингтоне, отвечая на вопрос о возможном вручении ему Премии мира ФИФА, передает РИА Новости.

«Я не знаю, получу ли ее (премию — «Газета.Ru»). Мне официально ничего не сообщали. Я слышал о премии мира... Я хочу спасать жизни. Мне не нужны награды, мне нужно спасать жизни, и мы спасаем их миллионами», — сказал американский лидер.

Утром 5 декабря издание Politico сообщило, что Трампу должны вручить Премию мира во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике решение этой организации вручить президенту США Премию мира. По его словам, «футбол не должен вручать» подобные награды.

Ранее Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию за каждый решенный конфликт.

