На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сеченовский Университет и Ассоциация «АСВО» создадут совместную линейку медоборудования

Первый МГМУ: утверждена дорожная карта по созданию новой линейки медоборудования
true
true
true
close
Максим Захаров/РИА Новости

Сеченовский Университет и Ассоциация «АСВО» договорились о создании совместной линейки медицинского диагностического оборудования. Соответствующая дорожная карта была подписана 5 декабря на форуме «Технологии жизни. Медицина» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

Форум «Технологии жизни. Медицина» открылся в московском Цифровом деловом пространстве и призван стать платформой для устойчивого диалога между разработчиками, государством и медицинским сообществом. Организаторами выступили Ассоциация разработчиков медицинских технологий и оборудования (АСВО) и компания «Асвотех».

Подписи под дорожной картой поставили директор департамента развития бизнеса Сеченовского Университета Елизавета Каплиенко и председатель Ассоциации «АСВО» Сергей Стройков. Документ фиксирует весь цикл сотрудничества — от предварительной подготовки и аудита компетенций до разработки технологий, создания совместной лаборатории, тестирования, сертификации и последующей регистрации изделий. В дорожную карту включены контрольные точки, по которым будет оцениваться прогресс. Основой для будущих проектов станут наработки Сеченовского Университета в области лабораторных анализаторов и диагностических систем. Первым пилотным направлением станет внедрение технологий для денситометрии.

Как подчеркнула директор департамента развития бизнеса Сеченовского Университета Елизавета Каплиенко, партнерство позволит выстроить координацию между участниками рынка, ускорить обмен опытом и внедрение передовых решений. По ее словам, производство медоборудования требует высокой технологической культуры, глубокой экспертизы и постоянного взаимодействия науки, бизнеса и государства.

Председатель Ассоциации «АСВО» Сергей Стройков отметил, что сотрудничество открывает доступ к современным исследованиям и позволит создавать более эффективные системы диагностики, ориентированные на актуальные потребности медицины. Он подчеркнул, что конечная цель инициативы — повышение качества и продолжительности жизни пациентов.

Ранее в России создали робота для борьбы с гипертонией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами