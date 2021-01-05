В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства не будет наблюдать за богослужением на Рождество удаленно, а посетит одну из церквей. Об этом сообщает издание «Подъём».

«Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе», — проинформировал Песков.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Путин на Рождество приедет в церковь Николы на Липне в Новгородской области.

Последние два года президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

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