В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства не будет наблюдать за богослужением на Рождество удаленно, а посетит одну из церквей. Об этом сообщает издание «Подъём».
«Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе», — проинформировал Песков.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что Путин на Рождество приедет в церковь Николы на Липне в Новгородской области.
Последние два года президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин в новогоднем обращении заявил, что россияне прошли 2020 год достойно
— В Кремле пообещали своевременно сообщить о планах Путина на Рождество
— Прихожан будут пускать на службу в храм Христа Спасителя в Рождество по приглашениям