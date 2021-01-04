В Кремле пообещали своевременно сообщить о планах Путина на Рождество

В Кремле пообещали своевременно рассказать, где глава государства Владимир Путин будет встречать Рождество. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сообщим своевременно», — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Путин на Рождество приедет в церковь Николы на Липне в Новгородской области.

Последние два года президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где он был крещен в младенчестве.

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