В Кремле пообещали своевременно сообщить о планах Путина на Рождество
Бернст Ю.
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В Кремле пообещали своевременно рассказать, где глава государства Владимир Путин будет встречать Рождество. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сообщим своевременно», — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что Путин на Рождество приедет в церковь Николы на Липне в Новгородской области.
Последние два года президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где он был крещен в младенчестве.
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