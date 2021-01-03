Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента

Правоохранительные органы Сербии устанавливают обстоятельства незаконного прослушивания президента страны Александра Вучича, заявил глава сербского министерства внутренних дел Александр Вулин в эфире TV Prva.

По словам Вулина, глава государства получил от компетентных служб данные о том, что его прослушивают.

При этом глава МВД подчеркнул, что президент «никогда не говорит ничего просто так» и не стал бы распространять подобную информацию в политических целях. В настоящее время выясняются подробности, говорить о целях прослушки преждевременно, однако они были «недобронамеренными», добавил Вулин.

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