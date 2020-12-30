Экс-посол Молдавии в России помещен под домашний арест

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца помещен под домашний арест по обвинению в причастности к контрабанде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря молдавской генеральной прокуратуры Эмила Гайтура.

Негуца проведет под домашним арестом 30 дней, рассказали в генпрокуратуре республики.

5 декабря МИД Молдавии сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которые хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. После этого Негуца был отозван с должности посла. 28 декабря Негуцу задержали на двое суток. Он себя виновным не признает.

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