Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил короля Марокко Мухаммеда VI посетить Израиль. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нетаньяху поговорил с королем Марокко и пригласил его посетить Израиль», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Таким образом, королевство стало шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивом. Четыре из них — Марокко, ОАЭ, Бахрейн и Судан — сделали это при посредничестве администрации Дональда Трампа. На этот раз президент США для достижения дипломатической победы признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

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