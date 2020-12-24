Путин в четверг проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 декабря, проведет совещание в режиме видеоконференции с правительством страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер даст оценку работе кабмина.

«Как всегда президент даст развернутую оценку работе кабинета министров в истекшем году», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это «та самая предновогодняя встреча», которая проходит ежегодно.

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