В конгрессе США рассказали о «коррупционной схеме» Трампа

Помилование действующим президентом США Дональдом Трампом экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта «завершило коррупционную схему», считает председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса страны Адам Шифф.

Об этом Шифф заявил на своей странице в Twitter.

По словам конгрессмена, во время расследования дела о «вмешательстве» России в президентские выборы в США 2016 года адвокат Трампа заявил о помиловании Манафорта.

«Манафорт отказался от сотрудничества с прокуратурой, солгал, был осужден <...> Помилование Трампа завершает коррупционную схему», – написал Шифф.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна, осужденных в рамках расследования «вмешательства» России в выборы в 2016 году.

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