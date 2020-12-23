Байден останется без подписчиков Трампа в Twitter

Избранный президент США Джо Байден после передачи ему аккаунта в Twitter действующего президента Дональда Трампа останется без подписчиков. Об этом в Twitter сообщил член штаба Байдена Роб Флаэрти.

«В 2016 году администратор (аккаунта — прим. ред.) Трампа получил всех подписчиков президента Обамы в Twitter... В 2020 году Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начинать с нуля», — говорится в сообщении.

Число подписчиков президентского аккаунта составляет 33,2 млн.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

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