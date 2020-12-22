Рогозин потребовал от правительства США отменить санкции

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал введение США санкций против предприятий госкорпорации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он счел введение ограничительных мер незаконным и глупыми. По его словам, в списке оказались компании, конечным потребителем продукции которых не являются военные, как заявлялось изначально. В качестве примера он привел ЦНИИмаш, в который входит Центр управления полетами МКС с группой специалистов НАСА.

Рогозин также обратился к правительству США с требованием отменить эти санкции ради «нашего общего дела».

«Будем считать, что это «недоразумение», — заключил глава «Роскосмоса».

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Среди этих компаний оказались в том числе предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центра «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.