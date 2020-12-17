Путин пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Макрону

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с пожеланием здоровья заразившемуся коронавирусом французскому коллеге Эммануэлю Макрону, сообщается на сайте Кремля.

«Президент РФ Путин направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у Макрона выявили коронавирус. Диагноз был поставлен на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов. Глава государства продолжит работать удаленно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Макрона выявили коронавирус

— Бриджит Макрон вслед за мужем ушла на самоизоляцию