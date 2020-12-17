Путин пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Макрону
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с пожеланием здоровья заразившемуся коронавирусом французскому коллеге Эммануэлю Макрону, сообщается на сайте Кремля.
«Президент РФ Путин направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что у Макрона выявили коронавирус. Диагноз был поставлен на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов. Глава государства продолжит работать удаленно.
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