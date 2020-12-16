Володин назвал число депутатов Госдумы с COVID-19 в больницах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью с rg.ru рассказал о ситуации с коронавирусом нового типа в нижней палате парламента.

Он отметил, что пандемия COVID-19, «которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же, внесла изменения и в работу Государственной Думы».

По словам Володина, в настоящее время «более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом». При этом 27 парламентариев все еще проходят лечение в больницах, сообщил он.

«Замечу: внутри Думы заразился только один депутат от своего коллеги, который вернулся из региона», — сказал Володин.

По последним данным, в России выявили 2 707 945 случаев коронавирусной инфекцией, вылечились 2 149 610 человек, скончались 47 968 пациентов.

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