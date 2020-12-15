Действующий президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать итоги президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

«Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование [выборщиков] - это один из шагов в конституционном процессе», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму Джо Байдену, где поздравил его с победой на выборах президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Трамп опасен для мира»: в Голливуде обсуждают итоги выборов в США

— Выборщики проголосовали за нового президента США

— Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на президентских выборах