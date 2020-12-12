Трамп намерен назначить спецсоветника для расследования дела против Байдена и выборов

Действующий президент Дональд Трамп намерен назначить спецсоветника для проведения расследования дела в отношении сына кандидата на пост президенты США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава администрации Трампа Марк Медоуз уточнил, что политик также намерен привлечь спецсоветника и к расследованию дел о фальсификациях на выборах президента США.

По словам одного из источников СМИ, глава Белого дома поручил своим приближенным в ближайшее время найти такого человека.

Собеседник также добавил, что Трамп выразил недовольство в отношении работы генпрокурора США Уильяма Барра в отношении его деятельности по искам о финансовых разбирательствах в отношении Байдена.

Он также подчеркнул, что президент обеспокоен тем, что в случае назначения демократа президентом, его администрация может скрыть судебные разбирательства.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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