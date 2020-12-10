Кадыров счел абсурдными санкции США против него и его окружения
Антон Демидов
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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает абсурдными и позорными санкции США, введенные против него и его окружения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он также отметил, эти ограничительные меры «никак» не влияют на республику и ее развитие.
«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. <...> Ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — написал Кадыров.
Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадыровы, а также лиц и компаний, которые якобы с ним связаны.
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