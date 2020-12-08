Избранный президент США Джо Байден пообещал за первые 100 дней работы улучшить ситуацию с коронавирусом, пишет ТАСС.

«В первые 100 дней новой администрации мы, возможно, еще не положим конец пандемии, но мы изменим тенденцию и добьемся, что ситуация улучшится», — сказал Байден.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 15 019 092, выздоровели 5 714 557, погибли 284 887 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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